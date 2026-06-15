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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Июня 2026, 19:10
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Двое мужчин признаны виновными в поджоге имущества, связанного с британским премьером

Двух мужчин, 22-летнего украинца Романа Лавриновича и 27-летнего румына Станислава Карпюка, признали виновными в сговоре с целью поджога имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в мае 2025 года.

Двое мужчин признаны виновными в поджоге имущества, связанного с британским премьером.
Двое мужчин признаны виновными в поджоге имущества, связанного с британским премьером.

22-летнего украинца Романа Лавриновича и 27-летнего румына украинского происхождения Станислава Карпюка признали виновными в суде Олд-Бейли. Другого украинца, 35-летнего Петра Починка, оправдали по тому же обвинению, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на theguardian.com

Лавринович также был признан виновным в повреждении двух объектов имущества в результате поджога, в котором он проявил халатность относительно возможности создания угрозы жизни людей.

Обоих подсудимых оставили под стражей до вынесения приговора в пятницу.

Дело касается нескольких поджогов, которые произошли в мае прошлого года в северном Лондоне и касались дома и автомобиля, связанных с британским премьером.

11 мая произошел поджог многоквартирного дома, где когда-то жил глава британского правительства, а 12 мая произошел еще один пожар при входе в дом, где Стармер проживал до премьерства.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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