Премьер Франции поручил министрам проводить тесты на наркотики в своих офисах.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поручил своим министрам проводить выборочные тесты на наркотики среди своих сотрудников с целью выявления возможного употребления запрещенных веществ в правительстве.

С соответствующим распоряжением главы французского правительства ознакомилось агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

В документе, датированном вторником, премьер-министр обращается к членам своего правительства с просьбой "организовать... внезапные и обязательные проверки в форме тестов на слюну" в своих ведомствах среди чиновников, а также среди служащих, имеющих доступ к "конфиденциальной информации" или "допуск", в частности в сферах обороны и безопасности.

Он аргументирует это тем, что употребление наркотиков государственными служащими "представляет, кроме угрозы для них самих и влияния на службу, личную уязвимость, которой могут воспользоваться группы давления, преступные группировки или манипуляторы, стремящиеся вмешаться".

Поэтому "нужна высочайшая бдительность", подчеркнул Лекорню.

Комментируя это распоряжение, собеседник агентства в окружении премьера заявил, что государство "не может проводить четкую политику против наркотрафика и его последствий в обществе, не ставя к себе таких же требований".

"Это требование быть образцом для подражания и обеспечивать безопасность, пропорциональную возложенным обязанностям", – добавил собеседник.

Министры составят перечень должностей, "которые могут подлежать регулярному тестированию", в рамках плана действий, который будет представлен главе правительства "до 26 июня".

В случае положительного результата министры смогут оценить последствия, "в том числе дисциплинарные", и направить потребителей "в лечебные учреждения".

Агентство также выяснило, что около двух недель назад в офисе премьер-министра было организовано внезапное тестирование.

По данным издания Le Canard Enchaîné от 17 февраля, одного из сотрудников кабинета премьер-министра – советника по вопросам сельского хозяйства, который занимал эту должность еще до прихода Лекорню, – в конце 2025 года пришлось уволить за употребление наркотиков.

Напомним, в прошлом году стало известно, что в Финляндии все чаще используют в трудовой жизни PEth-тесты, определяющие количество фосфатидилетанола в крови и могут показать употребление алкоголя работником в нерабочее время, например, в отпуске, что в некоторых сферах приводит к санкциям со стороны работодателя.