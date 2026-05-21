ПСРМ требует заслушать премьер-министра в парламенте по поводу роста цен.

В частности, депутат ПСРМ Владимир Односталко напомнил на пленарном заседании парламента, что еще два месяца назад фракция ПСРМ предупреждала о неизбежном росте цен после отмены правительственного постановления, регулирующего стоимость социально значимых продуктов питания, передает noi.md

«Как мы видим, результат уже, к сожалению, есть, и он есть отрицательный. Я понимаю, что некоторым депутатам дешевый хлеб не нужен, у них в жизни всё хорошо, но тем не менее очереди у магазина Franzeluța в 6 утра говорят сами за себя», — заявил Владимир Односталко.

Депутат подчеркнул, что рост цен напрямую влияет на минимальную потребительскую корзину, социальные выплаты и уровень жизни граждан.

Владимир Односталко также заявил, что если профильные ответственные лица не способны дать обществу чёткие объяснения, это должен сделать лично глава правительства, чтобы проинформировать граждан о происходящем и мерах, предпринимаемых в сфере продовольственной безопасности.

В то же время, сегодня на пленарном заседании парламента заместитель председателя парламента Влад Батрынча потребовал заслушать премьер-министра Александра Мунтяну по действиям, стратегиям и политике, реализованным за последние 5 лет исполнительной властью Молдовы в сфере возвращения диаспоры на родину.

Влад Батрынча запросил четкие данные о количестве граждан, окончательно вернувшихся в Молдову, количестве воссоединившихся семей, объеме инвестиций, осуществленных диаспорой, а также количестве предприятий, открытых при поддержке государства, и вернувшихся граждан.

Одновременно была запрошена информация об эффективности правительственных программ по стимулированию возвращения граждан домой, предоставленных налоговых льготах, в том числе в сельскохозяйственном секторе, и их реальном влиянии на национальную экономику.

«Мы считаем, что наши граждане могут стать двигателем развития страны, и именно на этом должны быть сосредоточены усилия правительства. Однако то, что мы услышали от правительства, не выдерживает критики, и мы хотим сформулировать к ним четкие вопросы. Сегодня на пленарном заседании парламента мы просим выслушать господина Мунтяну», — конкретизировал Влад Батрынча.

Эти инициативы не получили поддержки парламентского большинства.