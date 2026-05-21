theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
21 Мая 2026, 13:07
10 704
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ПСРМ требует заслушать премьер-министра в парламенте по поводу роста цен

Депутаты парламента Молдовы от Партии социалистов требуют заслушать премьер-министра Александра Мунтяну в парламенте по поводу роста цен на продукты первой необходимости и вопросам возвращения диаспоры.

ПСРМ требует заслушать премьер-министра в парламенте по поводу роста цен.
ПСРМ требует заслушать премьер-министра в парламенте по поводу роста цен.

В частности, депутат ПСРМ Владимир Односталко напомнил на пленарном заседании парламента, что еще два месяца назад фракция ПСРМ предупреждала о неизбежном росте цен после отмены правительственного постановления, регулирующего стоимость социально значимых продуктов питания, передает noi.md 

«Как мы видим, результат уже, к сожалению, есть, и он есть отрицательный. Я понимаю, что некоторым депутатам дешевый хлеб не нужен, у них в жизни всё хорошо, но тем не менее очереди у магазина Franzeluța в 6 утра говорят сами за себя», — заявил Владимир Односталко.

Депутат подчеркнул, что рост цен напрямую влияет на минимальную потребительскую корзину, социальные выплаты и уровень жизни граждан. 

Владимир Односталко также заявил, что если профильные ответственные лица не способны дать обществу чёткие объяснения, это должен сделать лично глава правительства, чтобы проинформировать граждан о происходящем и мерах, предпринимаемых в сфере продовольственной безопасности. 

В то же время, сегодня на пленарном заседании парламента заместитель председателя парламента Влад Батрынча потребовал заслушать премьер-министра Александра Мунтяну по действиям, стратегиям и политике, реализованным за последние 5 лет исполнительной властью Молдовы в сфере возвращения диаспоры на родину.

Влад Батрынча запросил четкие данные о количестве граждан, окончательно вернувшихся в Молдову, количестве воссоединившихся семей, объеме инвестиций, осуществленных диаспорой, а также количестве предприятий, открытых при поддержке государства, и вернувшихся граждан. 

Одновременно была запрошена информация об эффективности правительственных программ по стимулированию возвращения граждан домой, предоставленных налоговых льготах, в том числе в сельскохозяйственном секторе, и их реальном влиянии на национальную экономику.

«Мы считаем, что наши граждане могут стать двигателем развития страны, и именно на этом должны быть сосредоточены усилия правительства. Однако то, что мы услышали от правительства, не выдерживает критики, и мы хотим сформулировать к ним четкие вопросы. Сегодня на пленарном заседании парламента мы просим выслушать господина Мунтяну», — конкретизировал Влад Батрынча. 

Эти инициативы не получили поддержки парламентского большинства.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте