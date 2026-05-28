Парламент Франции единогласно отменил закон о рабстве, который действовал с XVII века.

Решение поддержали 254 депутата, против не высказался ни один, передает nv.ua со ссылкой на apnews.com

Черный кодекс был подписан королем Людовиком XIV в 1685 году. Несмотря на то, что Франция окончательно ликвидировала рабство в 1848 году, сам документ формально оставался в архивах действующего законодательства страны почти два века.

При обсуждении законопроекта в зале заседаний царила эмоциональная атмосфера. Депутат Стиви Гюстав, чьи предки были рабами на карибском острове Мартиника, во время выступления не сдержал слез.

«Мы не потомки рабов. Мы потомки свободных людей, которых заставили пройти через худшее — через рабство. Ни одно голосование не способно само по себе исправить века сломанных жизней, но этот шаг необходим», — заявил Гюстав.

Принятый в XVII веке кодекс состоял из 60 статей, которые лишали порабощенных людей каких-либо прав. В частности, статья 44 официально приравнивала их к недвижимости или скоту, позволяя владельцам продавать, избивать или убивать рабов. За попытку побега закон предусматривал клеймение, ампутацию ушей или казнь.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе также отреагировал на инициативу, назвав длительное существование этого документа в правовом поле «формой оскорбления». В то же время Макрон, как и его предшественники на посту, воздержался от официальных извинений за колониальное прошлое страны.