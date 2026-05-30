ФРГ и Франция обсуждают ядерное сдерживание.

Об этом сообщает в субботу, 30 мая, немецкий журнал Der Spiegel, передает dw.com

"В консультациях там также приняли участие представители других европейских стран", - пишут журналисты. По данным Der Spiegel, следующая встреча сторон запланирована "еще до летних каникул" в Германии.

Планы Франции и Германии по углублению сотрудничества в области ядерного сдерживания

2 марта на сайте правительства Германии было опубликовано совместное заявление Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором политики объявили об углублении сотрудничества в области ядерного сдерживания. В нем, в частности, указано, что Берлин и Париж создали "ядерную руководящую группу высокого уровня", которая станет "двусторонней основой" для совместной работы - например, "для консультаций по вопросу оптимального сочетания обычных вооружений, средств противоракетной обороны и французского ядерного потенциала".

По данным Der Spiegel, созданная в марте руководящая группа планирует совместные маневры для подготовки к чрезвычайной ситуации. В их рамках представители бундесвера смогут принять участие в конвенциональной части французских ядерных учений и получить доступ к французским ядерным объектам. Первое участие германской стороны в таких учениях запланировано, предположительно, на сентябрь 2026 года, говорится далее в публикации.

Помимо Германии, Франция также намерена теснее сотрудничать в области ядерного сдерживания с Великобританией, Польшей, Нидерландами, Бельгией и Грецией.