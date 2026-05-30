theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
30 Мая 2026, 18:30
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ФРГ и Франция обсуждают ядерное сдерживание

Советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) по вопросам безопасности Гюнтер Зауттер (Günter Sautter) отправился в Париж для участия в первом раунде переговоров о более тесном сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания.

ФРГ и Франция обсуждают ядерное сдерживание.
ФРГ и Франция обсуждают ядерное сдерживание.

Об этом сообщает в субботу, 30 мая, немецкий журнал Der Spiegel, передает dw.com

"В консультациях там также приняли участие представители других европейских стран", - пишут журналисты. По данным Der Spiegel, следующая встреча сторон запланирована "еще до летних каникул" в Германии.

Планы Франции и Германии по углублению сотрудничества в области ядерного сдерживания

2 марта на сайте правительства Германии было опубликовано совместное заявление Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором политики объявили об углублении сотрудничества в области ядерного сдерживания. В нем, в частности, указано, что Берлин и Париж создали "ядерную руководящую группу высокого уровня", которая станет "двусторонней основой" для совместной работы - например, "для консультаций по вопросу оптимального сочетания обычных вооружений, средств противоракетной обороны и французского ядерного потенциала".

По данным Der Spiegel, созданная в марте руководящая группа планирует совместные маневры для подготовки к чрезвычайной ситуации. В их рамках представители бундесвера смогут принять участие в конвенциональной части французских ядерных учений и получить доступ к французским ядерным объектам. Первое участие германской стороны в таких учениях запланировано, предположительно, на сентябрь 2026 года, говорится далее в публикации.

Помимо Германии, Франция также намерена теснее сотрудничать в области ядерного сдерживания с Великобританией, Польшей, Нидерландами, Бельгией и Грецией.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте