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eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Августа 2026, 18:54
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Премьер Британии "изучает" возможность проведения расследования по делу Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем "изучает" возможность проведения расследования в отношении действий покойного осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Премьер Британии &#34;изучает&#34; возможность проведения расследования по делу Эпштейна.
Премьер Британии "изучает" возможность проведения расследования по делу Эпштейна.

Об этом сообщила BBC министр по защите прав потерпевших Алекс Дэвис-Джонс, передает eurointegration.com.ua

Дэвис-Джонс отметила, что премьер-министр согласился встретиться с жертвами Эпштейна.

"Он встретится с этими жертвами и изучает возможные варианты; теперь, как премьер-министр, он имеет доступ ко всей информации, чтобы определить, какие меры мы можем принять", – сказала британская министр.

Также у министра спросили, каких заверений или гарантий она требовала от Бернема в отношении тех, кто пережил насилие, когда он вновь назначил её в правительство.

"У меня были такие беседы с премьер-министром ещё до того, как он вступил в должность. Он согласился встретиться с жертвами Эпштейна. Он заверил меня, что встретится с ними теперь, когда он стал премьер-министром, и будет сотрудничать с нами, чтобы рассмотреть вопрос о системных изменениях во всей системе в интересах всех жертв", – добавила Дэвис-Джонс.

Стоит отметить, что в Великобритании неоднократно разгорались скандалы на фоне дела Эпштейна. В частности, один из скандалов касался назначения скандального экс-посла Великобритании в США Питера Мендельсона на эту должность, несмотря на его связи с Эпштейном.

Кроме того, резонанс вызвала история бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, в отношении которого ведется расследование в связи с возможными сексуальными преступлениями.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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