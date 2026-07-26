После первой судимости Эпштейн организовал международную сеть перевозки женщин.

После освобождения из тюрьмы в 2009 году финансист Джеффри Эпштейн не прекратил сексуальную эксплуатацию женщин, а организовал международную сеть их вербовки и перевозки.

К такому выводу пришли журналисты Bloomberg, проанализировавшие документы Министерства юстиции США, включая переписку, сообщения Skype и записи о бронировании авиабилетов, передает theins.ru

По подсчетам Bloomberg, в период с 2009 по 2019 год сотрудники Эпштейна забронировали более 3700 коммерческих авиаперелетов. Значительная часть маршрутов связывала города Восточной Европы с Парижем, Нью-Йорком и островом Литл-Сент-Джеймс на Виргинских островах США — местами, где, по данным следствия, происходило сексуальное насилие над женщинами. Почти половина записей не содержит имен пассажиров, поскольку Минюст США скрыл личности предполагаемых жертв.

Журналисты отмечают, что после освобождения Эпштейн создал разветвленную сеть скаутов и посредников, которые искали молодых женщин в России, Украине, Польше, странах Балтии, Бразилии и других государствах, предлагая им работу в модельной индустрии. Эксперты по борьбе с торговлей людьми, опрошенные Bloomberg, считают, что выявленная схема соответствует признакам международной организованной преступной сети.

Расследование также показывает, что модельный бизнес использовался как прикрытие для вербовки. В опубликованной переписке скауты обсуждают поиск девушек, предлагают организовать встречи с Эпштейном под предлогом кастингов, работы с фотографами или знакомства с коллекционером искусства, а также рассматривают возможность покупки модельных агентств, журналов и конкурсов красоты как способа получить постоянный доступ к молодым моделям.

Отдельная часть расследования посвящена логистике перевозок. Bloomberg обнаружил переписку, из которой следует, что сотрудники Эпштейна использовали премиальный сервис American Express для бронирования перелетов. В одном из писем представитель сервиса соглашается оформить фиктивный маршрут, который не должен был использоваться, чтобы помочь получить визу, несмотря на то что подобная практика противоречила внутренним правилам компании. American Express заявила журналистам, что закрыла счета Эпштейна после предъявления ему федеральных обвинений и осуждает торговлю людьми.

По данным Bloomberg, перевозки продолжались вплоть до ареста Эпштейна летом 2019 года. В последние недели перед задержанием в Париж прибывали женщины из Киева, Москвы, Варшавы, Лондона и других городов. Сам Эпштейн в это время встречался с дипломатами, бизнесменами и учеными. После возвращения в США 6 июля 2019 года он был задержан ФБР.

Bloomberg подчеркивает, что опубликованные Министерством юстиции документы не позволяют установить судьбу каждой женщины, чьи перелеты были забронированы сотрудниками Эпштейна. Однако журналисты смогли сопоставить часть маршрутов с известными потерпевшими, а эксперты считают выявленные схемы перевозок и вербовки характерными для организованной торговли людьми.