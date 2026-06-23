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focus.ua logofocus
23 Июня 2026, 09:19
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Представитель Украины при ООН: Мы можем пересмотреть свои предложения по переговорам

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник предупредил Россию о том, что Украина может изменить свои предложения в ходе переговоров с Кремлем.

Представитель Украины при ООН: Мы можем пересмотреть свои предложения по переговорам.
Представитель Украины при ООН: Мы можем пересмотреть свои предложения по переговорам.

Это может произойти, если Совет Безопасности ООН и в дальнейшем будет медлить с реакцией на действия РФ. Об этом Андрей Мельник заявил во время заседания Совета Безопасности ООН 22 июня, сообщает focus.ua

В ходе выступления чиновник подчеркнул, что Украина готова к проведению прямых переговоров с Россией, чтобы добиться справедливого мира. Однако терпение украинской стороны имеет свои пределы.

"Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. Но наше терпение не безгранично", — заявил Мельник.

Он добавил, что то, что Украина говорит о прекращении огня по линии боевого столкновения, уже является значительным компромиссом.

"Если Совет Безопасности ООН и впредь будет придерживаться выжидательной позиции, Украина может пересмотреть свои нынешние предложения. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является большим компромиссом", — подчеркнул постоянный представитель Украины.

Андрей Мельник также обратился к представительнице России в Совбезе. Он сказал ей, что РФ не сможет удержать территории, которые удалось захватить войскам, и заявил, что российская сторона должна как можно скорее покинуть украинскую землю.

Кроме того, чиновник напомнил о недавней массированной атаке россиян на украинскую столицу, в ходе которой пострадала Киево-Печерская лавра, и подчеркнул, что РФ должна понести наказание за эти преступления.

Источник
focus.ua logofocus
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