РФ вновь атаковала Украину ракетами и дронами, погиб человек

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram. По их данным, силы ПВО сбили или подавили 111 дронов РФ на севере, юге и востоке Украины, пишет dw.com

"Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА и ракет на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БПЛА) на 3 локациях", - указали украинские военные 26 мая, около 8 утра по киевскому времени. Атака продолжается: в Telegram-канале ВС ВСУ после этого продолжили появляться сообщения о зафиксированных запусках ракет, беспилотников и корректируемых аиационных бомб (КАБов) по разным регионам Украины.

В Одессе в результате комбинированного ракетно-дронового удара вечером 25 мая погиб один человек и получили ранения трое, сообщили местные власти. Повреждены остекление и фасад объекта инфраструктуры и близлежащих жилых домов.

Число погибших в Киеве в результате атаки 24 мая увеличилось

Между тем в Киеве из-под завалов на месте дома в Шевченковском районе, частично разрушенного массированным воздушным ударом в ночь на 24 мая, извлекли фрагменты тела еще одного человека. Таким образом, число жертв этой атаки возросло до трех. Раненения в украинской столице получили более 90 человек.

Россия тогда ударила по Украине 600 дронами и 90 ракетами различных типов, включая "Орешник". В Киеве, кроме жилой многоэтажки в Шевченковском районе, повреждения получили также множество других построек. В том числе полностью сгорел ТЦ "Квадрат" близ станции метро "Лукьяновская", сама эта станция также была повреждена.

Россия угрожает новыми массированными ударами по столице Украины

Глава российского МИД Сергей Лавров вечером 25 мая заявил по телефону госсекретарю США Марко Рубио, что Россия приступает к "системным и последовательным ударам" по объектам в Киеве, включая "центры принятия решений". Москва рекомендовала эвакуировать иностранные посольства из украинской столицы.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова: "Режим, который годами обстреливал жилые дома, музеи, родильные дома, школы и электростанции, неожиданно заговорил на языке международного гуманитарного права и Женевских конвенций", - сказала она.