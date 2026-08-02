Правительство выделит Кишиневу мотопомпы на фоне угрозы водного кризиса на Днестре.

Кишиневу окажут необходимую помощь для бесперебойного водоснабжения горожан в условиях засухи. Об этом сообщил премьер-министр Василий Тофан, подчеркнув недопустимость политизации данного вопроса.

Как заявил премьер-министр Василий Тофан, обеспечение граждан водой в условиях сильной засухи и низкого уровня воды в Новонестровском водохранилище должно быть абсолютным приоритетом для всех уровней власти. По словам главы правительства, мэрия Кишинева ранее обратилась за помощью в виде мотопомп для проведения работ на водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ, передает rupor.md

Премьер-министр отметил, что снабжение водой не должно становиться предметом споров, и распорядился выделить оборудование из запасов Агентства материальных резервов МВД. В настоящее время одна мощная мотопомпа производительностью 1200 кубических метров в час уже доставлена в Вадул-луй-Водэ и введена в эксплуатацию.

По словам Тофана, в ближайшее время ведомство передаст еще четыре аналогичные установки. В общей сложности правительство предоставит пять единиц техники общей производительностью 5200 кубических метров в час, что позволит перекачивать воду на большие расстояния и подготовить столицу к возможному кризису. Глава кабмина призвал все ведомства и муниципальные структуры к тесному сотрудничеству для защиты интересов жителей Кишинева.

Ситуация с водными ресурсами в регионе остается напряженной. Ранее, 30 июля 2026 года, властями был официально объявлен режим повышенной готовности в гидрологическом секторе из-за неблагоприятных погодных условий и обмеления водоемов. На этом фоне мэр Кишинева Ион Чебан сегодня, 2 августа, выступил с заявлением о текущей готовности города к возможному водному кризису и принимаемых профильными службами мерах.