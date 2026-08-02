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rupor.md logorupor
2 Августа 2026, 19:15
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Правительство выделит Кишиневу мотопомпы на фоне угрозы водного кризиса на Днестре

Кишиневу окажут необходимую помощь для бесперебойного водоснабжения горожан в условиях засухи. Об этом сообщил премьер-министр Василий Тофан, подчеркнув недопустимость политизации данного вопроса.

Правительство выделит Кишиневу мотопомпы на фоне угрозы водного кризиса на Днестре.
Правительство выделит Кишиневу мотопомпы на фоне угрозы водного кризиса на Днестре.

Как заявил премьер-министр Василий Тофан, обеспечение граждан водой в условиях сильной засухи и низкого уровня воды в Новонестровском водохранилище должно быть абсолютным приоритетом для всех уровней власти. По словам главы правительства, мэрия Кишинева ранее обратилась за помощью в виде мотопомп для проведения работ на водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ, передает rupor.md

Премьер-министр отметил, что снабжение водой не должно становиться предметом споров, и распорядился выделить оборудование из запасов Агентства материальных резервов МВД. В настоящее время одна мощная мотопомпа производительностью 1200 кубических метров в час уже доставлена в Вадул-луй-Водэ и введена в эксплуатацию.

По словам Тофана, в ближайшее время ведомство передаст еще четыре аналогичные установки. В общей сложности правительство предоставит пять единиц техники общей производительностью 5200 кубических метров в час, что позволит перекачивать воду на большие расстояния и подготовить столицу к возможному кризису. Глава кабмина призвал все ведомства и муниципальные структуры к тесному сотрудничеству для защиты интересов жителей Кишинева.

Ситуация с водными ресурсами в регионе остается напряженной. Ранее, 30 июля 2026 года, властями был официально объявлен режим повышенной готовности в гидрологическом секторе из-за неблагоприятных погодных условий и обмеления водоемов. На этом фоне мэр Кишинева Ион Чебан сегодня, 2 августа, выступил с заявлением о текущей готовности города к возможному водному кризису и принимаемых профильными службами мерах.

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Источник
rupor.md logorupor
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