Снижение уровня Днестра вызвало споры в парламенте: "Виновата Украина или засуха?".

В то же время власти отвергают эти обвинения и заявляют, что проблема вызвана сильной засухой в регионе. Споры разгорелись на фоне предупреждений гидрологов о критическом снижении уровня воды в реке и опасений, что в ближайшие дни ситуация может ухудшиться, передает tvrmoldova.md

Уровень воды в Днестре продолжает снижаться из-за засухи и уменьшения водного стока. Гидрологи уже объявили "желтый" и "оранжевый" уровни опасности в связи с маловодьем, а специалисты подчеркивают, что ситуацию необходимо внимательно отслеживать, поскольку Днестр является основным источником водоснабжения Кишинева.

Парламентская оппозиция считает, что часть ответственности за происходящее лежит на Украине.

«Проблема на Днестре вызвана прежде всего тем, что делает Украина на севере страны. Мы это знаем, и сейчас речь идет исключительно о технических аспектах», — заявил депутат Партии социалистов Игорь Додон.

«Проблема действительно существует. Однако является ли это результатом договоренности или провокации со стороны Украины, еще предстоит выяснить», — сказал независимый депутат Василе Тарлев.

«Если говорить о воде, то это самая большая проблема. Они создают для нас и серьезные экологические проблемы — настоящую экологическую катастрофу. И уровень воды снижается. Нужно говорить об этом честно», — отметил депутат партии «Демократия дома» Александру Вершинин.

«Они играют в кремлевском оркестре — все идет оттуда. Это часть одного и того же набора посланий из Кремля: обвинять Украину и спекулировать на ситуации вокруг Днестра. Речь идет о естественном явлении — засухе. В Карпатах не было дождей. Водохранилища зависят от осадков в Карпатах. Запасы воды в них сокращаются, а это неизбежно отражается и на уровне воды в Днестре», — заявил председатель парламента Игорь Гросу.

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил о якобы существующем секретном соглашении, согласно которому Республика Молдова передала Украине полномочия по управлению частью бассейна Днестра. Однако никаких доказательств в подтверждение своих слов он не представил.

Министерство окружающей среды и другие государственные органы опровергли существование такого документа и заявили, что снижение уровня воды в Днестре обусловлено гидрологическими условиями и засухой в регионе.