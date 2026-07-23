Попшой — Чебану: Не политизируйте тему Днестра, займитесь городом.

Вице-премьер и министр иностранных дел Михай Попшой раскритиковал генерального примара Кишинева Иона Чебана за заявления о якобы существующем секретном соглашении между Молдовой и Украиной по управлению частью бассейна Днестра.

Эти обвинения ранее были опровергнуты властями. Попшой также посоветовал градоначальнику сосредоточиться на проблемах городской администрации, напомнив о пробках, нехватке парковочных мест и плохом состоянии инфраструктуры столицы. По его словам, тему уровня воды в Днестре нельзя использовать в политических целях, передает tvrmoldova.md

«Источник господина примара — та самая женщина из Этулии, у которой побывал и Игорь Додон, и которая предсказывала будущее, в том числе исход футбольного чемпионата. Насколько я понимаю, она назвала будущего чемпиона, а люди потом писали, что в футболе она разбирается так же, как и в политике. То же самое можно сказать и о генеральном примаре», — заявил Попшой в эфире передачи «Punctul pe Azi» на TVR Moldova.

Министр иностранных дел призвал Иона Чебана сосредоточиться на проблемах столицы, отметив, что городская администрация сталкивается со множеством нерешенных вопросов.

«Пусть занимается управлением городом. Пусть занимается чудовищными пробками. Летом ситуация немного легче, но скоро наступит 1 сентября, и Кишинев вновь окажется в транспортном коллапсе. У нас бесконечные заторы, нехватка парковок, плохая инфраструктура. Я настоятельно рекомендую господину генеральному примару оставить политику и геополитику и сосредоточиться на городской инфраструктуре, потому что, как мы видим, с этим у него не очень получается», — сказал вице-премьер.

Говоря об отношениях с Украиной и ситуации с уровнем воды в Днестре, Попшой подчеркнул, что этот вопрос требует ответственного подхода и не должен использоваться в политической борьбе.

«Это чувствительная тема, связанная с уровнем воды в Днестре. Хорошо, что сейчас идут дожди и напряженность несколько снизилась. Это глобальное явление — изменение климата и снижение стока рек. К этому вопросу необходимо относиться с максимальной ответственностью», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что попытки политизировать столь чувствительные темы, особенно в нынешней ситуации с безопасностью, являются проявлением безответственности.

«Попытки некоторых политизировать такие сложные вопросы, особенно в нынешнем контексте безопасности, — это проявление вопиющей безответственности и еще одно доказательство того, что избранные для управления городами не справляются со своей работой и пытаются компенсировать это политиканством. Уверен, избиратели дадут этому должную оценку», — заключил Попшой.

22 июля гидрологи объявили "желтый" и "оранжевый" уровни гидрологической опасности из-за маловодья на Днестре, которые будут действовать до конца месяца. Расход воды в реке значительно ниже многолетней нормы по всему молдавскому участку.

По данным властей, на участке Днестра от села Наславча до города Дубоссары действует "желтый" код: расход воды составляет 35–40% от среднемноголетних значений. На участке от Дубоссар до села Тудора объявлен "оранжевый" код, где расход воды снизился до 25–30% нормы.