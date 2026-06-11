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eurointegration.com.ua logoeurointegration
11 Июня 2026, 19:28
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Одна из ключевых партий в парламенте Румынии не будет голосовать за новое правительство

Национально-либеральная партия Румынии (PNL) официально решила не поддерживать "технократическое" правительство номинированного президентом премьер-министра Еуджена Томака.

Одна из ключевых партий в парламенте Румынии не будет голосовать за новое правительство.
Одна из ключевых партий в парламенте Румынии не будет голосовать за новое правительство.

Утром 11 июня руководство Национально-либеральной партии Румынии собралось на обсуждение относительно того, как действовать во время голосования за утверждение правительства Томака, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

По итогам голосования на партийной встрече единодушно высказались за то, чтобы не поддерживать его. В то же время отмечают, что на заседание не пришли некоторые члены партии, которые имели противоположное мнение.

На партийной встрече также решили, что их фракция будет присутствовать в зале во время заседания по утверждению правительства, но не будет голосовать.

Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана – который является представителем PNL.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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