Еще одна из представленных в парламенте Румынии партий не поддержит правительство Томака.

"Сегодня, после недели внутренних обсуждений, дискуссий с Еудженом Томаком и разговоров с гражданами во всех уездах Румынии, USR пришла к выводу, что мы не можем поддержать такое решение", – заявил он, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

По его словам, в партии убеждены, что решение с "технократическим" правительством только углубит хаос и политический кризис.

"Это решение не направлено лично против Еуджена Томака, которого мы уважаем. Также это не решение, направленное против президента – мы разделяем его беспокойство об угрозе "крайних" в Румынии. Но мы должны быть честны с собой и гражданами", – добавил он.

Лидер политсилы дополнил аргументы упреком в адрес социал-демократов за то, что они "хотят быть у власти, но не хотят брать на себя ответственность".

Фриц отметил, что партия считает лучшим выходом продолжить работу текущего правительства, в которое они входят, как правительства меньшинства.

"USR готова управлять ответственно с доверенными партнерами. А если мы не найдем поддержки, то должны обратиться к гражданам, и пусть они решают – на досрочных выборах", – сказал Доминик Фриц.