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21 Июня 2026, 18:45
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Правительство Германии по ошибке переплатило €5 млн военным и чиновникам

Из-за допущенной ошибки в расчетах работающие за границей германские дипломатические работники и военные в течение года получали больше, чем должны были.

Правительство Германии по ошибке переплатило €5 млн военным и чиновникам.
Правительство Германии по ошибке переплатило €5 млн военным и чиновникам.

Как сообщает Der Spiegel, общая сумма переплат достигает около €5 млн.

Сотрудникам германских посольств и военным, которые работают и служат за пределами Германии, вместе с зарплатой выплачивают компенсацию. Ее размер зависит от стоимости жизни в конкретной стране, инфляции и ряда других факторов. Чем дороже жизнь в этом месте по сравнению с Берлином, тем выше компенсация. Перерасчет выплат осуществляется ежегодно 1 июля, отвечает за это Федеральное министерство иностранных дел Германии.

Как пишет Der Spiegel, министерство обычно нанимает для выполнения расчетов консалтинговую фирму Mercer. По какой-то причине в расчеты на 2025/26 год вкралась ошибка, и трети получателей целый год выплачивали больше, чем должно было быть. Поскольку забрать обратно эти деньги у служащих и военных невозможно — этого не позволяют германские законы, МИД Германии рассматривает вариант потребовать компенсацию у Mercer.

Источник
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