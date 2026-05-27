В Германии 5000 сверхбогатых граждан контролируют более 27% финансового состояния страны

Такие данные приводит Boston Consulting Group в новом Global Wealth Report.

В 2025 году число людей в ФРГ с состоянием более 100 млн долларов выросло примерно на 1100, до 5000 человек. Вместе они владеют почти 3,4 трлн долларов из общего финансового состояния Германии в 12,4 трлн долларов, передает bild.de

В BCG объясняют рост доходами от фондового рынка, прежде всего акциями. По прогнозу компании, к 2030 году доля сверхбогатых в финансовом состоянии страны может вырасти до 29%. 

«Концентрация богатства наверху продолжает усиливаться: кто имеет больше, может шире диверсифицировать вложения и инвестировать в более доходные классы активов, такие как акции», — сказал соавтор исследования Михаэль Калих.

На другом полюсе находятся около 66 млн жителей Германии с финансовым состоянием менее 250 тысяч долларов. На них приходится 35,9% всех финансовых активов.

Источник
bild
