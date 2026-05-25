В правительстве Германии скептически относятся к запрету соцcетей для детей

Свою позицию относительно запрета соцсетей глава МВД Германии аргументирует тем, что такую меру будет трудно реализовать и вряд ли она сможет самостоятельно решить проблему, передает eurointegration.com.ua

"Простой запрет будет сложно обеспечить, и по этой причине он не будет особенно эффективным", – заявил он.

В то же время, по словам Добриндта, в конечном итоге решение о том, когда ребенку следует получить смартфон, является фундаментальным решением для семей и родителей.

"Ответственность нельзя просто полностью переложить на ту или иную сторону. Но действия государства в этой сфере не могут быть эффективными без участия семей", – сказал он.

Министр также добавил, что социальные сети прочно вошли в привычный способ потребления информации в обществе и стали частью повседневной жизни.

Он отметил, что рассматривать введенный государством запрет как единственное решение – слишком упрощенно.

В настоящее время немецкие политики обсуждают вопрос о введении запрета на использование социальных сетей детьми в возрасте до 14 лет.

В ближайшее время ожидаются рекомендации экспертной комиссии, назначенной министром по делам молодежи Карин Приен.

Согласно опросу, проведенному в апреле Баварским научно-исследовательским институтом цифровой трансформации, 66% жителей Германии поддерживают запрет на использование социальных сетей детьми в возрасте до 14 лет.