theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Мая 2026, 10:50
4 810
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Берлине не видят рисков в отделении Молдовы от Украины на пути в ЕС

Посол Германии в Украине Хайко Томс заявил, что Берлин не видит рисков в потенциальном разделении пары Украина-Молдова на пути в ЕС в случае реализации идеи канцлера Фридриха Мерца о спецстатусе для Украины.

В Берлине не видят рисков в отделении Молдовы от Украины на пути в ЕС.
В Берлине не видят рисков в отделении Молдовы от Украины на пути в ЕС.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"ЕвроПравда" в вопросе к послу отметила, что Киев привык воспринимать потенциальное разделение "вступительной пары" Украины и Молдовы на пути в ЕС как угрозу – в частности, из-за того, что Украину подталкивали к этому в период "тупика" из-за венгерского вето, чтобы не сдерживать Молдову.

Хайко Томс убежден, что ключевое значение имеют реальные реформы внутри обеих стран и выполнение "домашней работы", предусмотренной вступительным процессом.

"Ваше членство не будет зависеть от того, что делает или не делает другая страна, как Молдова. Это будет зависеть от того, что вы будете делать с точки зрения внедрения реформ. В случае, если Молдова прекратит реформы – это не должно навредить вам. И в обратном направлении это также должно работать", – отметил он.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте