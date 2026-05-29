В Берлине не видят рисков в отделении Молдовы от Украины на пути в ЕС.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"ЕвроПравда" в вопросе к послу отметила, что Киев привык воспринимать потенциальное разделение "вступительной пары" Украины и Молдовы на пути в ЕС как угрозу – в частности, из-за того, что Украину подталкивали к этому в период "тупика" из-за венгерского вето, чтобы не сдерживать Молдову.

Хайко Томс убежден, что ключевое значение имеют реальные реформы внутри обеих стран и выполнение "домашней работы", предусмотренной вступительным процессом.

"Ваше членство не будет зависеть от того, что делает или не делает другая страна, как Молдова. Это будет зависеть от того, что вы будете делать с точки зрения внедрения реформ. В случае, если Молдова прекратит реформы – это не должно навредить вам. И в обратном направлении это также должно работать", – отметил он.