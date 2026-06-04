Потребление в Румынии продолжает падать: даже Пасха не оживила торговлю.

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте продажи топлива — на 5,2%. Также сократились продажи непродовольственных товаров (-0,9%) и продуктов питания, напитков и табачных изделий (-0,1%), сообщает libertatea.ro

В годовом выражении ситуация выглядит еще более тревожной. По сравнению с апрелем 2025 года объем розничной торговли уменьшился на 5,4%, а с учетом корректировок — на 6,3%. Особенно заметно снизились продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий (-6,7%), а также непродовольственных товаров (-6,3%).

За первые четыре месяца 2026 года розничный товарооборот в стране сократился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают эту тенденцию с последствиями экономического и энергетического кризисов, а также снижением покупательной способности населения. По их мнению, высокий уровень инфляции и сохраняющаяся экономическая неопределенность могут привести к дальнейшему сокращению потребительских расходов в ближайшие месяцы.