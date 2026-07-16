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euronews.com logoeuronews
16 Июля 2026, 12:19
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После выхода в финал Аргентине грозит штраф из-за политического баннера

Игроки вынесли на поле баннер в поддержку притязаний Буэнос-Айреса на Фолклендские (Мальвинские) острова, несмотря на запрет ФИФА на политические акции.

После выхода в финал Аргентине грозит штраф из-за политического баннера.
После выхода в финал Аргентине грозит штраф из-за политического баннера.

Сборная Аргентины рискует получить дисциплинарное наказание после полуфинальной победы над Англией: футболисты вынесли на поле баннер в поддержку претензий страны на Фолклендские острова, пишет euronews.com

Действующие чемпионы мира, уступая 0:1, сумели переломить матч и во второй раз подряд выйти в финал чемпионата мира благодаря голам Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса, что вызвало празднования от Атланты до Буэнос-Айреса.

Однако решение пронести по стадиону баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas ("Фолклендские (Мальвинские) острова принадлежат Аргентине") может обернуться штрафом со стороны ФИФА.

В 2014 году Аргентинская футбольная ассоциация уже была оштрафована на 30 000 швейцарских франков (32 455 евро), когда игроки фотографировались на фоне баннера с тем же лозунгом в преддверии матча со Словенией.

Согласно Кодексу поведения на стадионах ФИФА, опубликованному перед началом турнира, запрещены "баннеры, флаги, листовки, одежда и прочая атрибутика политического, оскорбительного и/или дискриминационного характера".

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль написала: "Они запретили приносить их на стадион и забыли, что мы носим их в крови и в сердце".

Из-за Фолклендских островов в 1982 году вспыхнула война между Великобританией и Аргентиной, в которой погибли 655 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

Аргентина давно заявляет о своем суверенном праве на Фолклендские острова, которые называет Ислас-Мальвинас, утверждая, что этот архипелаг в южной части Атлантики был незаконно захвачен Великобританией в 1833 году.

Великобритания отвергает эти претензии, настаивая на том, что именно она обладает суверенитетом над островами и что их жители на референдуме 2013 года подавляющим большинством высказались за сохранение статуса британской заморской территории.

ООН не признает суверенные притязания ни одной из сторон, но неоднократно призывала оба правительства возобновить переговоры для мирного урегулирования спора.

Источник
euronews.com logoeuronews
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