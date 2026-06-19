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protv.md logoprotv
19 Июня 2026, 21:11
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В Кишинёве оштрафовали водителя, едва не сбившего пешехода на переходе

В Кишинёве полиция привлекла к ответственности водителя, который едва не сбил женщину на пешеходном переходе на бульваре Григоре Виеру.

В Кишинёве оштрафовали водителя, едва не сбившего пешехода на переходе.
В Кишинёве оштрафовали водителя, едва не сбившего пешехода на переходе.

Инцидент произошёл 17 июня и попал на видео, после чего записи распространились в Сети, передает protv.md

По данным правоохранительных органов, за рулём автомобиля Toyota находился 37-летний мужчина. Случай был зарегистрирован в столичном секторе Рышкановка.

После изучения видеоматериалов полиция установила, что водитель допустил несколько нарушений Правил дорожного движения. В отношении него были составлены два административных протокола — за неосторожное вождение и движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Правоохранители отмечают, что материалы дела рассмотрены в установленном порядке, а водитель привлечён к ответственности согласно действующему законодательству.

Источник
protv.md logoprotv
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