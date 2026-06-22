В Бельцах оштрафовали нарушителей экологического законодательства на 25,6 тысячи леев

Инспекторы по охране окружающей среды в Бельцах провели проверки и контрольные мероприятия, направленные на соблюдение природоохранного законодательства и предотвращение нарушений, наносящих ущерб окружающей среде.

В ходе рейдов были выявлены и задокументированы несколько случаев несоблюдения экологических норм. По выявленным фактам сотрудники инспекции составили протоколы об административных правонарушениях и применили предусмотренные законом санкции, передает tvn.md

Как сообщили в Инспекторате по охране окружающей среды, общая сумма штрафов составила 25 600 леев.

Кроме того, специалисты оценили ущерб, нанесённый зелёным насаждениям, в размере 68 800 леев. Указанная сумма подлежит возмещению в установленном законом порядке.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение экологических норм является общей ответственностью граждан и экономических агентов, и призвали население бережно относиться к природным ресурсам и зелёным зонам.

Инспекторы отметили, что контрольные мероприятия будут продолжены с целью предотвращения деградации окружающей среды и обеспечения благоприятной экологической обстановки.