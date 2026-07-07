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7 Июля 2026, 21:22
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Аргентина с Месси вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, отыгравшись с 0:2 в матче с Египтом

Сборная Аргентины обыграла национальную команду Египта в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 и вышла в четвертьфинал.

Аргентина с Месси вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, отыгравшись с 0:2 в матче с Египтом.
Аргентина с Месси вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, отыгравшись с 0:2 в матче с Египтом.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте, завершилась с результатом 3:2. 

Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола.

Источник
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