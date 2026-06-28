После рекордной жары во Франции зафиксировали около тысячи дополнительных смертей.

Экстремальная жара, накрывшая Францию на этой неделе, привела примерно к тысяче избыточных смертей, сообщили в Национальном агентстве общественного здравоохранения.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в регионах, где действовал максимальный уровень предупреждения о жаре, передает euronews.com

Во Франции подводят итоги беспрецедентной волны жары, накрывшей страну на этой неделе. Главное неутешительное следствие столь экстремальных условий - избыточная смертность, главным образом, среди уязвимых групп населения.

"С 24 июня зафиксировано примерно на тысячу дополнительных случаев смерти по сравнению с количеством смертей в предыдущие месяцы", – говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Национального агентства общественного здравоохранения.

Больше всего пострадали регионы, где был объявлен красный уровень предупреждения о жаре, прежде всего Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Центр – Долина Луары, Нормандия и Пеи-де-ла-Луар, сообщили в ведомстве, добавив, что 85% умерших были в возрасте 65 лет и старше.

В некоторых районах Франции на этой неделе температура превышала 40°C, что усилило нагрузку на больницы и службы экстренного реагирования на фоне резкого роста числа вызовов.

Более тридцати департаментов в течение большей части недели находились под красным уровнем предупреждения о жаре, а в среду страна пережила самый жаркий день за всё время наблюдений: средняя суточная температура достигла 30°C.

В Париже власти на выходных запретили употребление алкоголя в общественных местах, чтобы снизить нагрузку на экстренные службы, а запланированный на субботу Марш гордости также был перенесён.

В течение недели жители массово отправлялись в парки и к городским каналам, спасаясь от палящей жары, при этом власти предупредили об опасности купания без присмотра после того, как в пятницу вечером мужчина утонул в канале Сен-Мартен.

"Мы уже говорили и повторяем ещё раз: купание вне установленных часов, когда разрешено купание под присмотром спасателей, и за пределами охраняемых зон опасно", – написал в X мэр Парижа Эммануэль Грегуар.

В Лионе погиб футболист клуба Лиги 2 "Генгам" Кензо Кис, который утонул в реке Рона предположительно во время купания в неустановленном месте.

В заявлении "Генгама" говорится, что клуб "глубоко опечален" известием о смерти 21-летнего футболиста.

"En Avant Guingamp выражает самые глубокие соболезнования семье Кензо Киса и всем его близким и оказывает им всестороннюю поддержку в этот тяжёлый период", – добавили в клубе.

Нынешняя волна жары заканчивается во Франции в эти выходные. Уже с воскресенья на большей части территории страны установится близкая к климатической норме жаркая летняя погода.

Небывалая жара также коснулась других европейских стран.

Великобритания в пятницу зафиксировала самый жаркий июньский день за всё время наблюдений.

Национальная метеорологическая служба Met Office сообщила, что по предварительным данным в деревне Сантон-Даунем в графстве Суффолк температура достигла 37,3 °C.

В Испании и Германии столбики термометров также поднимались выше 40 °C. В Польше в это воскресенье в некоторых районах температура может подняться до 42 градусов Цельсия.