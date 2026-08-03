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mediafax.ro logomediafax
3 Августа 2026, 10:21
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После перехода на евро болгары пожаловались на снижение числа туристов

По словам представителей туристической отрасли, число иностранных туристов существенно сократилось, особенно среди граждан Германии и Румынии, которые традиционно обеспечивали значительную часть доходов курортов.

После перехода на евро болгары пожаловались на снижение числа туристов.
После перехода на евро болгары пожаловались на снижение числа туристов.

Как утверждают отельеры, поток немецких туристов уменьшился на 15%, а румынских — на 9%, сообщает mediafax.ro

Председатель Ассоциации болгарских туристических агентств Одисей Спасов считает, что снижение интереса к отдыху наблюдается не только в Болгарии, однако предупреждает, что без изменения политики негативная тенденция может сохраниться и в следующем году.

Глава Ассоциации устойчивого туризма Болгарии Димитр Попов уверен, что август уже не сможет компенсировать потери сезона. По его словам, главным показателем являются не количество туристов, а число ночевок: немецкие туристы обычно отдыхают около недели, тогда как румыны и сами болгары чаще приезжают лишь на выходные.

В то же время не все эксперты разделяют столь пессимистичные оценки. В Институте анализа и оценки туризма Болгарии заявляют, что число иностранных гостей выросло примерно на 2%, а доходы отрасли — на 12%. По мнению специалистов, нынешний сезон действительно оказался слабее предыдущих, однако говорить о кризисе пока преждевременно.

Представители гостиничного бизнеса также отмечают, что на посещаемость курортов влияют геополитическая ситуация, рост расходов и негативный информационный фон вокруг болгарского побережья. Они считают, что продлить туристический сезон и улучшить ситуацию могла бы более эффективная стратегия продвижения страны как туристического направления.

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Источник
mediafax.ro logomediafax
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