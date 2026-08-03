После перехода на евро болгары пожаловались на снижение числа туристов.

По словам представителей туристической отрасли, число иностранных туристов существенно сократилось, особенно среди граждан Германии и Румынии, которые традиционно обеспечивали значительную часть доходов курортов.

Как утверждают отельеры, поток немецких туристов уменьшился на 15%, а румынских — на 9%, сообщает mediafax.ro

Председатель Ассоциации болгарских туристических агентств Одисей Спасов считает, что снижение интереса к отдыху наблюдается не только в Болгарии, однако предупреждает, что без изменения политики негативная тенденция может сохраниться и в следующем году.

Глава Ассоциации устойчивого туризма Болгарии Димитр Попов уверен, что август уже не сможет компенсировать потери сезона. По его словам, главным показателем являются не количество туристов, а число ночевок: немецкие туристы обычно отдыхают около недели, тогда как румыны и сами болгары чаще приезжают лишь на выходные.

В то же время не все эксперты разделяют столь пессимистичные оценки. В Институте анализа и оценки туризма Болгарии заявляют, что число иностранных гостей выросло примерно на 2%, а доходы отрасли — на 12%. По мнению специалистов, нынешний сезон действительно оказался слабее предыдущих, однако говорить о кризисе пока преждевременно.

Представители гостиничного бизнеса также отмечают, что на посещаемость курортов влияют геополитическая ситуация, рост расходов и негативный информационный фон вокруг болгарского побережья. Они считают, что продлить туристический сезон и улучшить ситуацию могла бы более эффективная стратегия продвижения страны как туристического направления.