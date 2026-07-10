Болгарские курорты теряют туристов из-за опасений роста цен после перехода на евро.

Туристическая отрасль Болгарии сообщает о слабом начале летнего сезона. По оценкам отельеров, количество туристов сократилось примерно на 30–40% по сравнению с предыдущими годами, несмотря на скидки и специальные предложения.

Особенно заметно это отразилось на потоке туристов из Румынии — одного из ключевых рынков для болгарских курортов. После перехода Болгарии на евро многие румыны стали опасаться роста цен, из-за чего традиционно доступный отдых стал восприниматься как значительно более дорогой, сообщает economedia.ro

По словам представителей гостиничного бизнеса, первые недели сезона прошли при низкой заполняемости отелей, однако они рассчитывают на улучшение ситуации в пик летних отпусков.

Вице-президент Болгарской ассоциации гостиниц и ресторанов Веселин Налбантов заявил, что отрасль только сейчас входит в наиболее активную фазу сезона.

«Сезон начался тяжело, но сейчас наступает его пик — теперь мы должны добиться хоть каких-то успехов. Мы уже не сможем компенсировать отставание. Снижение составляет около 30–40%, но окончательные выводы сделаем по завершении сезона».

Он отметил, что главным преимуществом Болгарии по-прежнему остаются климат и морское побережье, благодаря которым страна сохраняет конкурентоспособность как туристическое направление.

Чтобы удержать клиентов многие гостиницы снизили цены и предложили специальные акции. Однако после перехода на евро туристы стали гораздо внимательнее относиться к расходам на отдых.

По словам Налбантова, на спрос повлияли и другие факторы, включая крупные спортивные события и изменение привычек путешественников. В частности, во время футбольных чемпионатов многие предпочитают оставаться дома.

При этом он признал, что польские и румынские туроператоры отмечают заметную осторожность туристов именно из-за последствий перехода Болгарии на единую европейскую валюту.

«Я не вижу особых преимуществ этого евро: говорили, что придут инвесторы — инвесторов нет. Говорили, что приедут туристы — туристов тоже нет».

Председатель совета ассоциации «Будущее туризма» Павлина Илиева считает, что проблемы отрасли связаны не только с переходом на евро, но и с высокой налоговой нагрузкой.

«В Болгарии НДС для туристической отрасли составляет 20%, и ни одна страна Европы не может с нами сравниться», — заявила она, отметив, что в большинстве стран ЕС ставка НДС в туризме составляет от 7% до 11%.

По ее словам, Болгария также потеряла несколько ключевых туристических рынков — Украины, России и Израиля, и заменить их пока не удалось.

«Три крупных рынка исчезли, и нам нечем их заменить».

Илиева добавила, что на отрасль также повлияли война, события на Ближнем Востоке и необходимость пересчета цен после перехода на евро.

Несмотря на слабый старт сезона, представители отрасли надеются, что в разгар лета ситуация улучшится. Однако, по их мнению, для сохранения интереса туристов Болгарии потребуются структурные реформы, повышение ценовой конкурентоспособности и диверсификация туристических рынков.