Попавший в плен правнук Брежнева: Надеюсь досидеть здесь, пока война не закончится.

Приемный правнук советского лидера Леонида Брежнева 45-летний Антон Милаев воевал в рядах ВС РФ и в плен ВСУ попал осенью 2025 года. Оказалось, что он 19 лет прожил в США, прежде чем вернуться в Россию.

Антон Милаев дал интервью проекту "Хочу жить" — центру приема заявок на сдачу в плен российских военных. Милаев рассказал, что 19 лет жил в Нью-Йорке, но потом вернулся в Россию, потому что устал "работать на масонов" и соскучился по родине. Сам он работал разнорабочим и так и не получил "гринкарту", пишет focus.ua

"Кстати, при Союзе, хоть я и маленький был, мне лучше было там жить, чем сейчас. Я знал, что будет завтра. Были перспективы. Была все-таки, как-никак, страна, а сейчас бардак. Ну вот из моих друзей тоже до сих пор ностальгируют", - заявил Милаев, сообщив, что Вторая мировая война в СССР "сплотила людей".

Журналистка напомнила, что Милаев пришел с оружием к людям, с которыми, по его утверждению, "сплотились".

"Хотели увидеть нацистов", - сказал пленный.

"Увидели?" – спросила журналистка.

"Нет, не увидели. Но это мы узнали только тогда, когда уже попали сюда. Я думаю, чтобы поменять мнение об этой войне", - сказал правнук Брежнева.

В России он накопил долги на миллион рублей и по собственному признанию, на войну пошел после того, как "думал и размышлял". Контракт с Минобороны РФ Милаев подписал в 2025 году и за это получил единовременную выплату 1,4 миллиона рублей.

Он рассчитывал получить должность водителя в тылу, однако после трехнедельной подготовки в Песках на оккупированной Луганщине Милаева отправили в 1-й штурмовой батальон 98 дивизии Воздушно-десантных войск. Их перебросили в Херсонскую область форсировать Днепр — эту задачу Милаев назвал "мясорубкой" и сказал, что там "выжить практически невозможно". Тела погибших не эвакуируют, и их съедают дикие животные.

Правнук Брежнева заявил, что выжил чудом. В его группе было восемь человек, выжило четверо. Он самостоятельно вышел к реке и сдался украинскому беспилотнику, а затем попал в плен в 34 бригаду морской пехоты ВСУ.

Милаеву дали позвонить бывшей жене, которой он назвал отношение в плену "шикарным". И признался, что надеялся, что в плену никто не узнает о его родстве с Брежневым, потому что они никак не влияли на его жизнь, и он остался "обычным человеком".

На обмен военнопленных Милаев не хочет, потому что осознает, что после этого его снова отправят на фронт, а также что в РФ его могут расстрелять за сдачу в плен. Воздушные тревоги называет "колыбельной" по сравнению с тем, что он видел на передовой.

"Надеюсь здесь досидеть, пока война не закончится", - сказал он.

Антон Милаев – сын первого мужа Галины Брежневой, дочери советского генсека. Силач-акробат Евгений Милаев был старше завидной невесты на 20 лет и за время брака стал директором Московского цирка. Она усыновила его детей от первого брака, так как мать детей умерла при родах. Брак распался после измены Милаева. После этого Галина была замужем еще дважды и имела многочисленные романы.

Антон Милаев начинал карьеру, как циркач, работая в номерах деда и отца. На войну с Украиной ушел из-за долгов, сейчас находится в украинском плену. В РФ пока возвращаться не хочется.