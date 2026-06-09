Герман: Неважно происхождение дрона, виновником является государство-агрессор Россия.

Дойна Герман заявила, что этот инцидент демонстрирует сохранение угроз безопасности для Республики Молдова, и ответственность за них лежит исключительно на государстве-агрессоре — России, сообщает ipn.md

«К сожалению, мы стали свидетелями нового, очень серьёзного инцидента в сфере безопасности. Неважно, откуда прилетел беспилотник, мы все знаем, что единственным виновником является государство-агрессор, Российская Федерация, которая начала эту варварскую, кровавую, неспровоцированную и несправедливую войну против наших соседей. Риски для безопасности сохраняются, никто их не отменил. Пока украинцы сопротивляются, мы будем в безопасности», — заявила заместитель председателя Парламента Дойна Герман.

В то же время, представительница власти подчеркнула, что подобные инциденты демонстрируют необходимость укрепления обороноспособности Республики Молдова. По словам Дойны Герман, нейтралитет, гарантированный Конституцией, не может заменить инвестиции в подготовку кадров и техническое оснащение, необходимые для обеспечения государственной безопасности.

«Крайне важно укрепить нашу обороноспособность. Помимо нейтралитета, закреплённого в Конституции, мы должны усилить наши оборонные возможности. Более трёх десятилетий ни один политический класс не инвестировал в эту область. Я имею в виду не только институциональный потенциал, военную подготовку, но и инвестиции в оснащение. Нейтралитет в Конституции — это конституционный инструмент, но он никоим образом нас не защищает», — пояснила вице-председатель Парламента.