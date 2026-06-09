«Это самый плохой сценарий для нас, для всех. Всегда существовало желание открыть второй фронт в Приднестровье и в других местах», — заявил политик, цитирует unimedia.info

Он также сослался на заявления грузинских властей, которые, по его словам, утверждают, что в 2022 году их подталкивали к вступлению в конфликт. Додон отметил, что во время визита в Грузию в апреле слышал аналогичные оценки от местных собеседников.

Бывший глава государства заявил, что ранее, говоря о целях прихода к власти Майи Санду, имел в виду именно риск дестабилизации ситуации и возможного втягивания страны в конфликт.

По его мнению, Молдове до сих пор удавалось сохранять баланс, несмотря на сообщения о транзите военных грузов через территорию страны и случаи падения беспилотников.

«Что будет дальше, зависит от того, что произойдет на фронте в Украине», — сказал Додон.

Он также раскритиковал действия Кишинева в отношении Тирасполя, заявив, что власти используют экономическое и политическое давление, чтобы добиться уступок в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.

Додон подчеркнул, что Молдова не располагает военными возможностями для решения приднестровского вопроса силовым путем. По его словам, наиболее опасным сценарием могла бы стать провокация с последующим вводом украинских войск на территорию региона.

В то же время политик выразил надежду, что такого развития событий удастся избежать, хотя, по его мнению, подобные обсуждения будут продолжаться и в ближайшее время.