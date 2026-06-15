Полиция Женевы разогнала слезоточивым газом протестующих против саммита G7.

По информации агентства Reuters, в марше участвовало около 20 тыс. человек. Демонстранты скандировали лозунги протеста против G7 как символа сосредоточения политической и экономической власти. Когда участники акции разбили окна в учреждении ООН и подожгли автомобиль Tesla, полиция применила слезоточивый газ.

Саммит G7 намечен на 15—17 июня, он пройдет на берегу Женевского озера во французском Эвиан-ле-Бене. Лидеры Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, а также Евросоюза планируют обсудить войны на Ближнем Востоке и Украине.