theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
reuters
15 Июня 2026, 10:18
2 831
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Полиция Женевы разогнала слезоточивым газом протестующих против саммита G7

В Женеве полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против саммита G7. Демонстранты подбирали с мостовой булыжники и бросали в полицейских.

Полиция Женевы разогнала слезоточивым газом протестующих против саммита G7.
Полиция Женевы разогнала слезоточивым газом протестующих против саммита G7.

По информации агентства Reuters, в марше участвовало около 20 тыс. человек. Демонстранты скандировали лозунги протеста против G7 как символа сосредоточения политической и экономической власти. Когда участники акции разбили окна в учреждении ООН и подожгли автомобиль Tesla, полиция применила слезоточивый газ.

Саммит G7 намечен на 15—17 июня, он пройдет на берегу Женевского озера во французском Эвиан-ле-Бене. Лидеры Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, а также Евросоюза планируют обсудить войны на Ближнем Востоке и Украине.

Источник
reuters
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте