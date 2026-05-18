В Кишиневе трое мужчин обманули двух пенсионерок на 750 тысяч леев.

Троих мужчин в возрасте 25 и 28 лет задержали по подозрению в причастности к двум случаям мошенничества в Кишиневе. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и утверждали, что нужно проверить деньги, хранившиеся в доме. После этого женщины передали средства курьерам, пишет rupor.md

Следствие считает, что роль курьеров выполняли задержанные. Общий ущерб превысил 750 тысяч леев.

Двое из задержанных являются гражданами Украины. После специальных следственных мероприятий подозреваемых установили и задержали вскоре после совершения преступлений.

Сейчас они находятся под предварительным арестом. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Полиция устанавливает всех участников схемы и пытается вернуть похищенные деньги.