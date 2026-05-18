rupor.md
18 Мая 2026, 07:27
9 982
В Молдове фиксируют всплеск подозрительных звонков: граждан просят быть бдительными

Правоохранительные органы фиксирует всплеск сообщений от граждан о подозрительных телефонных звонках. Неизвестные лица связываются с людьми и пытаются выманить крупные суммы денег, используя различные мошеннические схемы.

В полиции отметили, что большинство граждан проявили высокую бдительность, вовремя распознали попытки обмана и отказались переводить деньги мошенникам, пишет rupor.md

Правоохранительные органы поблагодарили население за сознательность, умение защитить свои сбережения и оперативное информирование органов правопорядка о подобных инцидентах: «Будьте бдительны! Мошенники изобретательны и пытаются манипулировать людьми, используя тактику запугивания, искусственной спешки или ложных обещаний».

Полиция призывает не передавать свои персональные данные и реквизиты банковских карт по телефону. При поступлении любого подозрительного звонка необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы.

Источник
rupor.md logorupor
