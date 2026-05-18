18 Мая 2026, 14:15
За выходные зафиксировано почти 3 800 нарушений правил дорожного движения

Большинство случаев связаны с превышением скорости. 74 водителя были отстранены от управления транспортными средствами после обнаружения у них признаков алкогольного опьянения.

По данным Главного инспектората полиции, 1 793 водителя превысили скорость, а более 680 не следовали дорожным знакам. Также были зафиксированы случаи, когда у водителей отсутствовал технический осмотр или полис страхования гражданской ответственности, передает ipn.md

Кроме того, почти 70 водителей были оштрафованы за то, что находились за рулём, не имея права на управление транспортным средством. Несколько водителей были наказаны за остановку в запрещённых местах, непредоставление приоритета пешеходам или использование мобильного телефона за рулём.

ipn
