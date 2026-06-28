Полиция Берлина использовала водометы для охлаждения жителей на фоне жары.

В Берлине на фоне аномальной жары полиция задействовала водометы для охлаждения жителей и туристов.

Об этом пишет газета Tagesspiegel.

Первая точка работы спецтехники — район Бранденбургских ворот, где люди позитивно реагируют на распыление воды. По данным полиции, уже израсходовано около 18 тыс. л.

Меры охлаждения стали частью реагирования на экстремальную жару, охватившую столичный регион Германии. В Берлине зафиксирован новый рекорд температуры воздуха — 39,9 градуса. В городе усилили работу экстренных служб, пожарные фиксируют рост числа вызовов, а полиция увеличила присутствие в общественных пространствах.

На фоне жары уже отменены десятки мероприятий, у городских бассейнов образуются очереди, а часть городской инфраструктуры работает с перебоями, в том числе сообщается о сбоях в работе светофоров.

Аномальная жара затронула многие страны Европы: так, 24 июня во Франции был зафиксирован самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха по всей стране за сутки, по данным французской метеослужбы Météo-France, тогда составила 29,97 градуса.

Как сообщила радиостанция RTL, во Франции перегружены похоронные службы в связи с избыточной смертностью на фоне аномальной жары.