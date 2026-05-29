Point.md
29 Мая 2026, 11:06
13 063
В Бричанском районе найдено тело 15-летнего подростка с огнестрельным ранением

Сегодня утром, 29 мая, около 07:30 полиция Бричан получила сообщение о трагическом случае в одном из населённых пунктов района.

В одном из домов был найден мёртвым 15-летний подросток с огнестрельным ранением.

Предварительно правоохранители рассматривают версию самоубийства.

Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить происхождение оружия и законность его хранения.

