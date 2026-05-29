theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
29 Мая 2026, 14:44
11 945
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе мужчина передал мошенникам 2,1 млн леев

Ради этого он продал две квартиры, потратил личные сбережения и занял деньги у родственников.

В Кишиневе мужчина передал мошенникам 2,1 млн леев.
В Кишиневе мужчина передал мошенникам 2,1 млн леев.

68-летнего потерпевшего мошенники, представившиеся сотрудниками НБМ, убедили передать деньги через курьера. Мужчина переводил средства тремя частями с 7 апреля по 22 мая.

За последние 24 часа полиция зарегистрировала 13 случаев телефонного мошенничества. Общий ущерб превысил 3 миллиона леев.

Четыре случая произошли вчера, остальные — в предыдущие дни, однако пострадавшие обратились в полицию только сейчас.

При этом ещё 475 попыток мошенничества удалось предотвратить благодаря бдительности граждан.

Второй по величине ущерб — 780 тысяч леев — зафиксирован в Кагуле. Там злоумышленники использовали ту же схему.

Основной схемой остаётся мошенничество от имени Нацбанка, банковских сотрудников или фиктивных инвестиционных платформ.

Также продолжаются случаи, когда жертвы снимают наличные и передают их курьерам либо оставляют деньги в указанных мошенниками местах.

Полиция также предупреждает о фишинговых SMS с «дорожными штрафами». За один день зафиксировали два случая, когда люди переходили по поддельной ссылке и пытались оплатить несуществующий штраф с камер фиксации нарушений.

Правоохранители призывают граждан не передавать деньги незнакомцам, не открывать подозрительные ссылки и проверять любую информацию, полученную по телефону или в сообщениях.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте