В Кишиневе мужчина передал мошенникам 2,1 млн леев.

68-летнего потерпевшего мошенники, представившиеся сотрудниками НБМ, убедили передать деньги через курьера. Мужчина переводил средства тремя частями с 7 апреля по 22 мая.

За последние 24 часа полиция зарегистрировала 13 случаев телефонного мошенничества. Общий ущерб превысил 3 миллиона леев.

Четыре случая произошли вчера, остальные — в предыдущие дни, однако пострадавшие обратились в полицию только сейчас.

При этом ещё 475 попыток мошенничества удалось предотвратить благодаря бдительности граждан.

Второй по величине ущерб — 780 тысяч леев — зафиксирован в Кагуле. Там злоумышленники использовали ту же схему.

Основной схемой остаётся мошенничество от имени Нацбанка, банковских сотрудников или фиктивных инвестиционных платформ.

Также продолжаются случаи, когда жертвы снимают наличные и передают их курьерам либо оставляют деньги в указанных мошенниками местах.

Полиция также предупреждает о фишинговых SMS с «дорожными штрафами». За один день зафиксировали два случая, когда люди переходили по поддельной ссылке и пытались оплатить несуществующий штраф с камер фиксации нарушений.

Правоохранители призывают граждан не передавать деньги незнакомцам, не открывать подозрительные ссылки и проверять любую информацию, полученную по телефону или в сообщениях.