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delo.ua logodelo
3 Июля 2026, 08:50
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Польша утилизирует истребители МиГ-29, которые планировала передать Украине

В июле 2024 года Польша обещала Украине эскадрилью МиГ-29, но только после получения замены F-35 от США.

Польша утилизирует истребители МиГ-29, которые планировала передать Украине.
Польша утилизирует истребители МиГ-29, которые планировала передать Украине.

Теперь F-35 у Польши уже есть, а самолеты Украине так и не передали. Сейчас Варшава решила их постепенно утилизировать.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание Wirtualna Polska со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны.

По данным издания, Минобороны Польши приняло решение о дальнейшей судьбе своих МиГ-29: вместо передачи Украине в обмен на дроновые технологии самолеты будут циклически выводить со службы. Причина — соглашение об обмене так и не заработало.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш переводит ответственность на Киев: по его словам, Украина сначала согласилась на обмен, но сегодня не выполняет договоренность, а причину связывает с историческими спорами между странами.

Минобороны не раскрывает даты вывода машин со службы — график списания, по словам ведомства, останется засекреченным, чтобы процесс прошел эффективно.  

Передача Украине польских МиГов

В конце прошлого года Минобороны и Генеральный штаб Войска Польского сообщали о планируемой передаче Украине части МиГ-29, которые остаются на вооружении Воздушных сил Польши.

Эти машины уже солидного возраста — в польской авиации они служат с 1989 года. Сейчас их заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор участвуют в миссиях. МиГи базируются на 22-й базе тактической авиации в Круле-Мальборске.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава не будет передавать Украине обещанные самолеты МиГ-29, поскольку Киев, по его словам, отказался делиться дроновыми технологиями.

Поэтому самолеты будут постепенно, один за другим, выводить из эксплуатации, но Украине не будут передавать.

Источник
delo.ua logodelo
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