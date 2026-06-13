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bb.lv logobb
13 Июня 2026, 21:15
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Швеция поднимала истребители дважды за день после появления российских самолётов

Шведские военные в пятницу дважды направляли в воздух истребители JAS 39 Gripen для контроля ситуации после появления российских военных самолётов над Балтийским морем.

Швеция поднимала истребители дважды за день после появления российских самолётов.
Швеция поднимала истребители дважды за день после появления российских самолётов.

Нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было, передает bb.lv

Швеция в течение одного дня дважды приводила в готовность свои военно-воздушные силы из-за активности российских военных самолётов в районе Балтийского моря.

По информации шведской армии, оба инцидента произошли в пятницу. Российские самолёты были замечены в южной и северной частях Балтийского моря вблизи шведского воздушного пространства, после чего в воздух были подняты истребители JAS 39 Gripen.

Военные подчёркивают, что границы воздушного пространства Швеции нарушены не были. Тем не менее подобные вылеты считаются стандартной мерой реагирования, позволяющей контролировать ситуацию и идентифицировать воздушные цели.

Такие перехваты в регионе происходят регулярно, однако после вступления Швеции в НАТО внимание к подобным инцидентам заметно усилилось как внутри страны, так и среди союзников по альянсу.

В заявлении вооружённых сил Швеции отмечается, что действия России рассматриваются как часть повторяющейся модели поведения, которая вызывает обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности.

Для обычных жителей такие события не означают непосредственной угрозы. Однако они показывают, насколько напряжённой остаётся обстановка в Балтийском регионе, где страны НАТО и Россия регулярно отслеживают активность друг друга в воздухе и на море.

Швеция официально стала членом НАТО в марте 2024 года, завершив исторический отказ от военного нейтралитета, которого придерживалась на протяжении десятилетий.

С тех пор вопросы безопасности в Балтийском море приобрели для страны ещё большее значение, а подобные вылеты истребителей стали одним из элементов постоянного контроля за ситуацией в регионе.

Хотя в этот раз нарушения шведского воздушного пространства не произошло, инцидент вновь продемонстрировал высокий уровень военной активности в Балтийском море и готовность Швеции оперативно реагировать на подобные ситуации.

Источник
bb.lv logobb
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