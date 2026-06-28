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dw.com logodw
28 Июня 2026, 14:30
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Качиньский призвал заблокировать вступление Украины в ЕС

Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал правительство страны заблокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Он обвинил Киев в обострении конфликта с Варшавой.

Качиньский призвал заблокировать вступление Украины в ЕС.
Качиньский призвал заблокировать вступление Украины в ЕС.

Об этом в субботу, 27 июня, написало издание Financial Times, передает dw.com

Двум днями ранее Качиньский заявил, что вернет медаль, врученную ему Украиной, в знак его отношения "не столько к украинцам, сколько к украинской элите". Лидер ПиС также обвинил Киев в "насильственном обострении" "войны орденов" с Варшавой.

FT отмечает, что риторика Качиньского резко контрастирует с политикой премьер-министра Польши Дональда Туска, который 25 июня открыл в Гданьске двухдневную Конференцию по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference - URC 2026). Она завершилась подписанием 160 соглашений на общую сумму более 10 млрд евро.

Financial Times пишет, что ПиС, по-видимому, уже готовится к парламентским выборам, которые пройдут в Польше в октябре 2027 года. Качиньский хочет завоевать расположение польских фермеров, обеспокоенных импортом украинской сельскохозпродукции, а также других поляков, которые все больше опасаются расходов на прием украинских беженцев, считает издание.

"Война орденов" между Киевом и Варшавой

Поводом для украинско-польского обострения стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА". После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил своего украинского коллегу Ордена Белого орла - высшей награды Польши.

Далее в знак протеста от своих польских орденов отказались несколько высокопоставленных украинских чиновников и политиков, включая главу Офиса президента Украины Кирилла Буданова и главу украинского МИДа Андрея Сибигу. Кроме того, Зеленский не поехал на конференцию в Гданьск, хотя изначально должен был возглавлять там украинскую делегацию.

Украинская повстанческая армия воспринимается совершенно по-разному в польской и украинской исторической памяти. В Украине ее бойцы признаны борцами за независимость. В Польше же УПА ассоциируется в первую очередь с Волынской резней 1943-1944 годов.

Источник
dw.com logodw
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