Польша будет "бороться за свои интересы" во время переговоров с Украиной и Молдовой.

Открытие переговорных кластеров для Украины и Молдовы является лишь началом переговоров, в которых Польша будет отстаивать свои интересы.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил госсекретарь Польши по европейским делам Игнасий Немчицкий на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге 16 июня.

Польша использует переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС для лоббирования своих интересов, заявил польский чиновник.

"Вчера мы открыли первые кластеры с Украиной и Молдовой. Я считаю, что это очень важный момент. Но я также хочу очень четко заявить, что это не конец переговоров. Это только начало", – заявил Немчицкий.

Он уточнил, что "открытие кластеров означает, что мы формально представляем условия, которые должны выполнить государства". "Это именно тот момент, когда мы выдвигаем формальные требования к кандидатам... Конечно, в этих переговорах мы будем бороться за свои интересы", – подчеркнул госсекретарь Польши.