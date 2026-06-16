theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
16 Июня 2026, 19:12
363
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Польша будет "бороться за свои интересы" во время переговоров с Украиной и Молдовой

Открытие переговорных кластеров для Украины и Молдовы является лишь началом переговоров, в которых Польша будет отстаивать свои интересы.

Польша будет &#34;бороться за свои интересы&#34; во время переговоров с Украиной и Молдовой.
Польша будет "бороться за свои интересы" во время переговоров с Украиной и Молдовой.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил госсекретарь Польши по европейским делам Игнасий Немчицкий на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге 16 июня.

Польша использует переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС для лоббирования своих интересов, заявил польский чиновник.

"Вчера мы открыли первые кластеры с Украиной и Молдовой. Я считаю, что это очень важный момент. Но я также хочу очень четко заявить, что это не конец переговоров. Это только начало", – заявил Немчицкий.

Он уточнил, что "открытие кластеров означает, что мы формально представляем условия, которые должны выполнить государства". "Это именно тот момент, когда мы выдвигаем формальные требования к кандидатам... Конечно, в этих переговорах мы будем бороться за свои интересы", – подчеркнул госсекретарь Польши.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте