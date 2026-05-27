Эстонский министр: Вижу консенсус, что Украина и Молдова должны идти в ЕС вместе.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что полное расширение ЕС произойдет тогда, когда Украина и Молдова станут членами Европейского союза.

"Теперь я вижу все больше консенсуса относительно того, чтобы двигаться вперед вместе. В течение двух лет, пока Орбан блокировал процесс, мы работали над тем, чтобы не разъединять две страны, потому что это – ловушка", – сказал Цахкна.

Он также подчеркнул разницу в процессе вступления двух стран. В частности, то, что Молдова и Украина – государства разного размера, и к тому же Украина находится в состоянии активной войны.

"Но давайте будем честны: эта новая волна расширения началась именно из-за российской агрессии против Украины. Конечно, нам нужно привлечь страны Западных Балкан. Но, в конечном счете, это – политическое решение", – подчеркнул Цахкна.

"Вот почему мы настаиваем, чтобы на июньском Совете ЕС была принята политическая декларация или четко объявлено, в каком году мы будем готовы как Европа к расширению в реальной жизни, политически", – добавил министр.