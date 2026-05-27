theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Мая 2026, 10:12
783
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Эстонский министр: Вижу консенсус, что Украина и Молдова должны идти в ЕС вместе

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна рассказал, что замечает в ЕС все больше консенсуса по поводу того, что Украину и Молдову не следует разделять на пути в Евросоюз.

Эстонский министр: Вижу консенсус, что Украина и Молдова должны идти в ЕС вместе.
Эстонский министр: Вижу консенсус, что Украина и Молдова должны идти в ЕС вместе.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что полное расширение ЕС произойдет тогда, когда Украина и Молдова станут членами Европейского союза.

"Теперь я вижу все больше консенсуса относительно того, чтобы двигаться вперед вместе. В течение двух лет, пока Орбан блокировал процесс, мы работали над тем, чтобы не разъединять две страны, потому что это – ловушка", – сказал Цахкна.

Он также подчеркнул разницу в процессе вступления двух стран. В частности, то, что Молдова и Украина – государства разного размера, и к тому же Украина находится в состоянии активной войны.

"Но давайте будем честны: эта новая волна расширения началась именно из-за российской агрессии против Украины. Конечно, нам нужно привлечь страны Западных Балкан. Но, в конечном счете, это – политическое решение", – подчеркнул Цахкна.

"Вот почему мы настаиваем, чтобы на июньском Совете ЕС была принята политическая декларация или четко объявлено, в каком году мы будем готовы как Европа к расширению в реальной жизни, политически", – добавил министр.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте