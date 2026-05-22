theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
22 Мая 2026, 13:00
10 232
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова готовится к соответствию требованиям Шенгена

Совет по комплексному управлению госграницами провел внеочередное заседание, на котором было утверждено решение о создании Рабочей группы по контролю качества в рамках подготовки к оценке соответствия требованиям Шенгенской зоны.

Молдова готовится к соответствию требованиям Шенгена.
Молдова готовится к соответствию требованиям Шенгена.

В ходе заседания вице-председатель Совета, государственный секретарь министерства внутренних дел Диана Салкуцан, подчеркнула, что создание Рабочей группы представляет собой конкретный шаг вперед в укреплении национального механизма контроля качества, способствуя улучшению институциональной координации и продвижению подготовки к оценкам в рамках Шенгенской зоны, сообщает logos-press.md

Внедрение национального механизма контроля качества будет способствовать повышению общественной безопасности и защите основных прав, оказывая непосредственное воздействие на лиц, пересекающих границу.

Процесс оценки и мониторинга будет сосредоточен, в частности, на обеспечении надлежащего обращения и защиты уязвимых групп на границе (женщин, детей, жертв торговли людьми) в соответствии с международной передовой практикой. Результаты оценок послужат основой для стратегических решений и определения приоритетов финансирования, что в конечном итоге улучшит качество жизни граждан и опыт путешествий.

Начиная с февраля 2026 года Национальный совет по комплексному управлению государственными границами взял на себя стратегическую координацию Национального механизма контроля качества, инструмента оценки и мониторинга, основанного на миссиях, проводимых в национальных учреждениях.

Его роль заключается в выявлении недостатков, уязвимостей и областей, требующих улучшения или инвестиций, поддерживая как повышение качества услуг безопасности, так и подготовку к оценкам Европейского союза в перспективе вступления в Шенгенскую зону.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте