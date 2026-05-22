Молдова готовится к соответствию требованиям Шенгена.

В ходе заседания вице-председатель Совета, государственный секретарь министерства внутренних дел Диана Салкуцан, подчеркнула, что создание Рабочей группы представляет собой конкретный шаг вперед в укреплении национального механизма контроля качества, способствуя улучшению институциональной координации и продвижению подготовки к оценкам в рамках Шенгенской зоны, сообщает logos-press.md

Внедрение национального механизма контроля качества будет способствовать повышению общественной безопасности и защите основных прав, оказывая непосредственное воздействие на лиц, пересекающих границу.

Процесс оценки и мониторинга будет сосредоточен, в частности, на обеспечении надлежащего обращения и защиты уязвимых групп на границе (женщин, детей, жертв торговли людьми) в соответствии с международной передовой практикой. Результаты оценок послужат основой для стратегических решений и определения приоритетов финансирования, что в конечном итоге улучшит качество жизни граждан и опыт путешествий.

Начиная с февраля 2026 года Национальный совет по комплексному управлению государственными границами взял на себя стратегическую координацию Национального механизма контроля качества, инструмента оценки и мониторинга, основанного на миссиях, проводимых в национальных учреждениях.

Его роль заключается в выявлении недостатков, уязвимостей и областей, требующих улучшения или инвестиций, поддерживая как повышение качества услуг безопасности, так и подготовку к оценкам Европейского союза в перспективе вступления в Шенгенскую зону.