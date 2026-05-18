Молдова усиливает участие в Механизме гражданской защиты ЕС.

Молдова присоединилась к этому механизму в 2024 году и уже начала участвовать в международных спасательных миссиях, а также получать европейскую помощь в чрезвычайных ситуациях. Однако для полноценного интегрирования в эту систему и реализации всех ее преимуществ стране необходима прочная законодательная база, сообщает logos-press.md

Новый закон создаст позволит официально определить задействованные ведомства, порядок запроса и предоставления международной помощи, а также правила проведения внешних миссий. В число ключевых профильных структур войдут Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, правительство и ряд министерств, включая министерства иностранных дел, финансов и обороны.

Документ предусматривает более тесное подключение Молдовы к европейской инфраструктуре реагирования, в том числе к Координационному центру реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС, а также к системам связи и резервам оборудования для оперативного вмешательства. В то же время закон устанавливает правовую и социальную защиту персонала, направляемого в зарубежные миссии, включая страхование, отпуска для реабилитации и условия труда, специфические для ситуаций повышенного риска.

Важное изменение касается и финансирования: государство должно будет обеспечивать взносы в бюджет европейского механизма и покрывать расходы, связанные с участием молдавских команд в международных операциях. При этом власти рассчитывают на доступ к европейским грантам для закупки оборудования, обучения персонала и модернизации сил реагирования, что в долгосрочной перспективе снизит нагрузку на национальный бюджет.

В ближайшее время проект будет рассмотрен на заседании правительства, а затем направлен на утверждение в парламент.