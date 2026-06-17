Польша больше не будет брать кредиты у Всемирного банка на развитие.

Польша готовится к выходу из основной программы кредитования развития Всемирного банка, что станет новой вехой в трансформации её экономики.

Об этом сообщает Financial Times.

Во вторник совет директоров Всемирного банка утвердил новую рамочную программу партнерства с Польшей, которая будет действовать до 2031 года и предусматривает прекращение регулярного кредитования этой страны-члена ЕС в конце этого периода.

Этот шаг происходит на фоне того, как Польша укрепляет своё место среди сильнейших экономик ЕС: в этом году ожидается, что темпы роста в стране будут в три раза выше средних показателей блока. Уровень безработицы в Польше также является одним из самых низких в ЕС.

Согласно прогнозам Европейской комиссии, опубликованным в прошлом месяце, после роста на 3,6 % в прошлом году экономика Польши, по прогнозам, вырастет на 3,5 % в 2026 году, что является вторым по темпам роста показателем в ЕС после Мальты (3,7 %). Ожидается, что экономика ЕС в целом вырастет в этом году на 1,1 %.

Реальный ВВП Польши с 1990 года, когда падение коммунистического режима открыло путь к возвращению к рыночной экономике, вырос более чем втрое. Сближение страны с Западной Европой ускорилось благодаря иностранным инвестициям и значительным денежным переводам из ЕС после вступления Польши в блок в 2004 году.

Министр финансов Анджей Доманский заявил изданию FT, что Всемирный банк сыграл "важную роль" в содействии трансформации Польши, но "дальнейших заимствований [после 2031 года] не предвидится, за исключением непредвиденных обстоятельств".

"Немногие страны достигли того, чего достигла Польша. Частные инвестиции станут ключевым фактором на следующем этапе развития страны . . .

Не менее важно, что мы будем сотрудничать с Польшей, чтобы поделиться опытом ее впечатляющей трансформации со странами, имеющими аналогичные амбиции", — отметила Анна Бьерде, управляющий директор Всемирного банка по операционным вопросам.

С 1990 года Международный банк реконструкции и развития (МБРР) — кредитная структура Всемирного банка — предоставил Польше финансирование на сумму более 15 млрд долларов.

Однако в последние годы его кредитование в основном ограничивалось экологическими проектами, в частности мерами по борьбе с наводнениями и снижению загрязнения воздуха.

Ожидаемое исключение Польши из основной кредитной программы банка оставит Румынию, Болгарию и Хорватию единственными государствами-членами ЕС, имеющими право на регулярное привлечение займов от МБРР.