Всемирный банк: Банковский сектор стабилен, но программа «Первый дом» несёт риски.

Как отметили эксперты, в 2025 году был зафиксирован значительный рост жилищных и ипотечных кредитов, хотя к концу года и в начале 2026 года темпы несколько замедлились. Тем не менее, банковский сектор Молдовы остаётся ликвидным, прибыльным и хорошо капитализированным, пишет bani.md

Представители Всемирного банка указали, что программа «Первый дом» представляет собой определённый риск, за которым необходимо внимательно следить. Причина в том, что механизм предоставления государственных гарантий остаётся за рамками макропруденциального регулирования. Эксперты подчёркивают: программа существенно стимулирует спрос на жильё, но при этом предложение на рынке не получает аналогичной поддержки.

«Мы не утверждаем, что программа однозначно плохая или хорошая, но необходимо очень внимательно следить за тем, как она будет управляться в дальнейшем», — пояснили представители международного финансового учреждения.

Согласно представленным оценкам, примерно одна треть всех ипотечных кредитов, выданных в Молдове, была обеспечена именно этим механизмом.

Представители Всемирного банка также обратили внимание на рост цен на рынке недвижимости. Он объясняется сочетанием нескольких факторов: повышенным спросом (в том числе со стороны граждан Украины, временно проживающих в Молдове), влиянием программы «Первый дом», а также удорожанием строительных материалов.

При этом эксперты отмечают, что на данный момент серьёзные проблемы или системные риски в секторе недвижимости «не материализовались». Этому способствуют государственные гарантии и стабильность банковского сектора.

Напомним, что программа «Первый дом» была приостановлена в начале апреля текущего года после исчерпания бюджета, предназначенного для новых участников. В настоящее время государство продолжает ежегодно выплачивать около 150 млн леев для примерно 6 000 уже существующих участников программы.

По оценкам Министерства финансов, если бы программа была расширена, бюджетные затраты могли бы составить от 200 до 300 миллионов леев в год.