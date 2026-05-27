logos.press.md
27 Мая 2026, 16:00
Всемирный банк: Госдолг Молдовы составит 44% ВВП

По прогнозам Всемирного банка, государственный долг Молдовы, включающий как внешний, так и внутренний долг правительства, к 2028 году может увеличиться до уровня около 44% ВВП.

В настоящее время доля госдолга держится на безопасном уровне и не превышает 40% ВВП, однако общий внешний долг страны (государственный и частный сектор) достигает $11,6 млрд, что составляет более 58% ВВП, сообщает logos-press.md

Ожидается, что рост экономики Молдовы будет сдержанным (около 1,9%), а среднесрочный рост госдолга будет вызван продолжающимся внешним финансированием инвестиционных проектов и бюджетных нужд. Прогноз экспертов местного представительства группы Всемирного банка был представлен сегодня в рамках специального заседания.

Текущее состояние внешнего долга

Внешний государственный долг составил в апреле 2026 г. $4,962 млрд против $4,902 млрд в марте. Увеличение долга на $60 млн, по наблюдениям экономиста Владимира Головатюка, «произошло несмотря на то, что в апреле правительство получило всего $9 млн, а возвратило ранее полученных кредитов на сумму $20 млн».

«Дело в том, что за счет обесценивания доллара США к Евро долларовый эквивалент долга вырос на $70 млн. При этом внешний госдолг, выраженный в МДЛ, напротив, сократился на 800 млн. В апреле 2026 г. он составил 85,7 млрд МДЛ против 86,5 млрд в марте. Получается, что внешний долг в долларах вырос, а в МДЛ – сократился. Это связано с тем, что в апреле курс доллара США к МДЛ снизился», — говорит Владимир Головатюк, приводя сравнительный рост в последние годы.

В апреле 2021 г. внешний госдолг составлял 40,5 млрд МДЛ, в апреле 2025 г. — 74,9 млрд МДЛ, апреле 2026 г. он составил 85,7 млрд МДЛ.

Общий госдолг – в рамках дозволенного

Рост объема государственного долга в номинальном выражении (в леях) отражает процесс привлечения новых внешних и внутренних займов для покрытия дефицита бюджета и поддержки экономики страны.

По состоянию на конец 2025 года общий государственный долг (внутренний и внешний) превысил 132 млрд леев, но его доля в экономике составила, по разным оценкам, около 37,6-39,2% ВВП и входит в установленные государством безопасные рамки.

Значительная часть госдолга номинирована в иностранной валюте (евро, доллары). На номинальный размер долга в леях существенное влияние оказывает курсовая разница при переоценке.

Экспертов волнуют не столько масштабы роста государственного долга, вызванного необходимостью масштабных инвестиций в инфраструктуру, энергетическую безопасность, а также мерами социальной поддержки в условиях макроэкономических вызовов, сколько возможности бюджета его обслуживать без ущерба для развития.

Источник
logos.press.md
