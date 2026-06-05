Молдова получит кредит Всемирного банка на 250 млн долларов для поддержки реформ.

Средства предназначены для повышения конкурентоспособности экономики, создания рабочих мест, повышения эффективности и прозрачности рынков, а также углубления экономической интеграции с Европейским союзом, сообщает Mold-Street.

Как сообщили во Всемирном банке, это первая из двух запланированных операций, основанных на результатах предыдущих реформ, а также на тесном сотрудничестве с ЕС и Международным валютным фондом.

В организации отметили, что программа поможет правительству повысить устойчивость экономики к будущим кризисам и поддержит процесс вступления страны в ЕС. Она также дополняет европейский План роста и реформ для Молдовы.

По словам главы представительства Группы Всемирного банка в Молдове Ульриха Шмитта, переход к более производительной и инклюзивной модели экономического роста поможет стране приблизиться к уровню доходов государств ЕС.

Кредит предусматривает поддержку реформ в сфере государственных закупок, упрощения регистрации бизнеса, развития инноваций и усиления защиты потребителей на банковском рынке. Также планируется продвижение устойчивого финансирования в соответствии со стандартами ЕС.

Часть средств направят на расширение доступа к дошкольному образованию и легализацию временной занятости.

Отдельный блок реформ касается повышения энергетической устойчивости и экономической интеграции. В частности, речь идет о подключении Молдовы к рынкам электроэнергии ЕС, модернизации систем централизованного отопления и развитии транспортной инфраструктуры в рамках сети TEN-T.

С момента вступления Молдовы во Всемирный банк в 1992 году организация выделила стране более 1,8 млрд долларов на реализацию свыше 45 проектов. В настоящее время структуры Группы Всемирного банка продолжают поддерживать проекты в финансовом секторе, государственном управлении и частном бизнесе.