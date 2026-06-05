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mold-street.com logomold-street
5 Июня 2026, 12:46
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Молдова получит кредит Всемирного банка на 250 млн долларов для поддержки реформ

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Республике Молдова кредита в размере 250 млн долларов в рамках программы политики роста, устойчивости и развития (DPL).

Молдова получит кредит Всемирного банка на 250 млн долларов для поддержки реформ.
Молдова получит кредит Всемирного банка на 250 млн долларов для поддержки реформ.

Средства предназначены для повышения конкурентоспособности экономики, создания рабочих мест, повышения эффективности и прозрачности рынков, а также углубления экономической интеграции с Европейским союзом, сообщает Mold-Street.

Как сообщили во Всемирном банке, это первая из двух запланированных операций, основанных на результатах предыдущих реформ, а также на тесном сотрудничестве с ЕС и Международным валютным фондом.

В организации отметили, что программа поможет правительству повысить устойчивость экономики к будущим кризисам и поддержит процесс вступления страны в ЕС. Она также дополняет европейский План роста и реформ для Молдовы.

По словам главы представительства Группы Всемирного банка в Молдове Ульриха Шмитта, переход к более производительной и инклюзивной модели экономического роста поможет стране приблизиться к уровню доходов государств ЕС.

Кредит предусматривает поддержку реформ в сфере государственных закупок, упрощения регистрации бизнеса, развития инноваций и усиления защиты потребителей на банковском рынке. Также планируется продвижение устойчивого финансирования в соответствии со стандартами ЕС.

Часть средств направят на расширение доступа к дошкольному образованию и легализацию временной занятости.

Отдельный блок реформ касается повышения энергетической устойчивости и экономической интеграции. В частности, речь идет о подключении Молдовы к рынкам электроэнергии ЕС, модернизации систем централизованного отопления и развитии транспортной инфраструктуры в рамках сети TEN-T.

С момента вступления Молдовы во Всемирный банк в 1992 году организация выделила стране более 1,8 млрд долларов на реализацию свыше 45 проектов. В настоящее время структуры Группы Всемирного банка продолжают поддерживать проекты в финансовом секторе, государственном управлении и частном бизнесе.

Источник
mold-street.com logomold-street
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