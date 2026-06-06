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gazeta.ru logogazeta
6 Июня 2026, 21:30
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Пол Маккартни побил собственный рекорд

аккартни установил рекорд по количеству альбомов в топе национальных чартов.

Пол Маккартни побил собственный рекорд.
Пол Маккартни побил собственный рекорд.

Британский музыкант, экс-участник The Beatles Пол Маккартни побил собственный рекорд. Об этом сообщила компания Official Charts Company, пишет gazeta.ru

По данным компании, занимающейся составлением музыкальных чартов в Великобритании, новый альбом «The Boys of Dungeon Lane» стал уже 24-м его сборником, возглавившим британский хит-парад. Это новый рекорд количества альбомов, добравшихся до первой строчки чарта.

Альбом включает 14 композиций, записанных в период с 2021 по 2025 год и стал первым сольным релизом артиста за последние пять лет. Сборник поступил в продажу 29 мая и доступен на основных стриминговых платформах.

В сольный альбом 83-летнего музыканта также вошла совместная композиция с его экс-коллегой по The Beatles барабанщиком Ринго Старром.

Источник
gazeta.ru logogazeta
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