Мадрид ставит рекорд: туристы потратили здесь более €10 млрд за полгода.

Благодаря сочетанию крупнейших музеев, пропитанных историей улиц, признанной гастрономии и насыщенной культурной жизни, Мадрид остается привлекательным для путешественников со всего мира.

Столица Испании завершила первое полугодие 2026 года рекордными показателями: международный туризм обеспечил расходы в размере 10 млрд 7 млн евро, что на 11,4% больше, чем за тот же период прошлого года, передает euronews.com

По мнению мэрии, эти цифры отражают способность Мадрида привлекать туристов, таланты и инвестиции. Руководитель управления по туризму Альмудена Маийо отметила, что рост сектора влияет не только на экономику: он оживляет районы, создает рабочие места и укрепляет городские службы.

Мадрид не только принимает все больше гостей, но и усиливает роль международного туриста. С января по июнь 2026 года столицу посетили 5,66 млн туристов, что на 4,1 % больше, чем годом ранее.

Столица Испании укрепляет глобальную привлекательность благодаря росту турпотока из США, Бразилии и Европы

Мадрид продолжает наращивать международную привлекательность, при этом США остаются главным рынком, откуда прибывают туристы. В первом полугодии 2026 года количество американских путешественников превысило 567 000 человек, они обеспечили более 1,3 млн ночевок, в первую тройку также вошли Италия и Великобритания.

Настоящий рывок продемонстрировала Бразилия, которая стала рынком с самым высоким ростом: число путешественников оттуда увеличилось на 30 %, а количество ночевок — на 24 %.

Португалия также укрепила свои позиции, усиливая связь Мадрида с европейскими и латиноамериканскими рынками.

Туристический бум Мадрида отражается и на его гостиничной базе и занятости. По итогам первого полугодия 2026 года в столице работали 920 гостиниц и других средств размещения, почти 48 600 номеров и более 96 000 мест, что подтверждает рост туристической инфраструктуры города.

В секторе заняты уже 15 249 человек, на 5,4 % больше, чем годом ранее, чему способствует уверенность бизнеса в привлекательности города.