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bani.md logobani
20 Июля 2026, 09:50
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Аэропорт Кишинева обновил рекорд по числу рейсов за один день

Европейский авиарынок этим летом продолжает обновлять рекорды. 10 июля 2026 года сеть Eurocontrol зафиксировала исторический максимум — за одни сутки было выполнено 37 640 рейсов.

Аэропорт Кишинева обновил рекорд по числу рейсов за один день.
Аэропорт Кишинева обновил рекорд по числу рейсов за один день.

Республика Молдова вошла в число 11 стран, установивших новые национальные рекорды по воздушному трафику. В тот же день было зарегистрировано 179 прилетов и вылетов, что превысило предыдущий максимум в 176 рейсов, зафиксированный 27 августа 2025 года, пишет bani.md

Помимо Молдовы, новые рекорды были установлены в Грузии, Северной Македонии, Албании, Сербии, Черногории, Португалии, Польше, Италии, Испании, Словакии и Ирландии.

Самыми загруженными рынками стали Испания — 6 609 рейсов за один день, Италия — 5 432 рейса и Польша — 1 882 рейса.

В то же время Румыния не вошла в список стран, установивших новые суточные рекорды воздушного трафика этим летом. По данным EUROCONTROL, воздушные потоки в направлении Румынии и через ее территорию были затронуты изменением маршрутов из-за ситуации на Ближнем Востоке, что привело к снижению трафика по сравнению с другими регионами Европы.

Источник
bani.md logobani
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